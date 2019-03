En 2018, la demande mondiale de gaz naturel a augmenté d'environ 4,6 % (AIE)

(Agence Ecofin) - Le switch progressif de l’industrie mondiale de l’Energie vers le gaz naturel se précise.

Selon de nouvelles données publiées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande globale de gaz naturel a augmenté d'environ 4,6 %, soit 170 milliards de m3 en 2018.

C’est la plus forte augmentation de la demande annuelle depuis 2010. 2018 représente aussi la deuxième année consécutive de forte croissance pour le combustible. En 2017, la demande avait grimpé de 3% par rapport à 2016.

Selon des précisions de l’étude, le passage du charbon au gaz notamment par la Chine a été responsable de près de 40 milliards de m3 de l’augmentation de la demande et 18 milliards de m³ sont allés au secteur de la production d'électricité.

Malheureusement, le document n’a pas abordé les autres sources du reste de la demande. NGW signale néanmoins que la part du gaz dans la production d'électricité a atteint un niveau record de 34 %.

Il faut dire que les Etats-Unis ont connu le taux de croissance year to year le plus élevé depuis le début des années 1950, avec 10,5 % lorsque leurs projets de liquéfaction et d'exportation ont été lancés. La Chine quant à elle, a ajouté 17,7 % à sa demande.

Ensemble, ils ont représenté 70 % de la croissance mondiale l'an dernier. Désormais, le gaz représente 23 % de la demande mondiale totale d'énergie primaire.

Olivier de Souza