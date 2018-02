Anadarko négocie la vente de son gaz naturel mozambicain avec 9 potentiels acheteurs indiens

(Agence Ecofin) - Selon deux sources proches d’Anadarko au Mozambique, la société américaine tient actuellement des négociations avec neuf potentiels acheteurs indiens de son gaz naturel qui sera produit dans le bassin de Rovuma, sous la licence de la Zone 1. L’information a été rapportée par le quotidien économique indien Mint.

Au terme de la négociation de ces accords, la firme américaine pourrait signer des contrats à terme de vente et d’achat de gaz (SPA) qui la pousseront davantage vers la prise de la décision finale d’investissement. Il faut souligner que parmi les sociétés concernées, on peut citer, entre autres, Petronet LNG, Oil and Natural Gas Corp., Hindustan Petroleum Corp. Ltd, Bharat Petroleum Corp. Ltd et Gujarat State Petroleum Corp.

« Nous pensons que l'Inde sera un grand marché pour le GNL, à l'avenir. Nous sommes dans la dernière étape de la commercialisation du gaz et la décision finale d’investissement sera prise lorsque les arrangements finaux pour ce qui concerne le marketing et le financement seront conclus », a affirmé l’une des sources.

En Asie, Anadarko négocie également avec des acheteurs chinois. Il a, en outre, conclu, en décembre dernier, un SPA avec le producteur et distributeur japonais d’électricité Tohoku Electric ; deux mois plus tôt, avec la société publique thaïlandaise du pétrole (PTT). Le dernier SPA en date a été signé avec le Français EDF.

Olivier de Souza