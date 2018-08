Algérie : Sonatrach veut atteindre zéro gaz torché d’ici 2030

(Agence Ecofin) - En Algérie, la société publique des hydrocarbures, Sonatrach a annoncé lundi dernier, qu’elle rejoint l’initiative « Zero Routine Flaring d’ici 2030 » lancée par la Banque mondiale en 2015 et qui vise la réduction du torchage systématique de gaz avant cette échéance.

La Sonatrach rejoint ainsi dans l’initiative, 35 sociétés pétrolières et gazières, 27 gouvernements, dont la Californie et 15 institutions. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer le producteur publique de la Tunisie, l’Etap, celui de l’Egypte et celui du Maroc.

La Banque mondiale s’est dite satisfaite d’accueillir au sein du groupe, un si important producteur d’autant plus que la Sonatrach cherchait « à identifier et mettre en œuvre des solutions pour réduire le brûlage des gaz depuis 1976 ». L’institution a également salué l’approbation par Alger de l’adhésion au « Zero Routine Flaring d’ici 2030 », ce qui dénote selon elle, d’une forte volonté politique dans ce sens.

Le mois dernier, l’initiative a signalé qu’un total de 140,6 milliards de mètres cubes de gaz avait été torché dans le monde en 2017, soit 7,1 milliards de moins qu’en 2016, rapporte Natural Gas World. En 2017, l’Algérie a été le cinquième plus grand acteur mondial du torchage de gaz derrière la Russie, l’Irak, l’Iran et les États-Unis.

