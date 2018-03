En 2019, l’Egypte va reprendre ses exportations de gaz naturel vers la Jordanie

(Agence Ecofin) - Pendant le week-end écoulé, le ministre égyptien de l’Energie, Tarek El Molla (photo) a déclaré que l’Egypte recommencera à exporter du gaz naturel vers la Jordanie, début 2019. La déclaration a été faite lors d’une rencontre avec son homologue jordanien, Saleh Kharabsheh, à Amman, la capitale de la Jordanie.

Il faut rappeler que ces exportations avaient été suspendues en 2014 à cause des bombardements de gazoduc dans la région de Lahfan dans la ville El-Arish du Nord du Sinaï égyptien.

Les deux responsables ont discuté des plans et stratégies à mettre en œuvre pour non seulement respecter ce calendrier mais développer la coopération entre les deux pays notamment, concernant l’exploration de gaz en Méditerranée. Selon The Egypt Independent, le ministre égyptien a salué le dynamisme de la coopération égypto-jordanienne dans le domaine de l'énergie, soulignant « l'importance de s’appuyer sur l'expérience jordanienne pour réduire les coûts de l'importation d'énergie par des projets d'énergie renouvelable».

Avec ses nouvelles réserves de gaz naturels et ses champs dont la production s’améliore, l’Egypte veut jouer un rôle de pôle énergétique de premier plan dans la région d’ici 2020.

Olivier de Souza