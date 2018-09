Vers la réalisation d’infrastructures de stockage et de regazéification du GNL équato-guinéen au Togo

(Agence Ecofin) - Le Togo veut diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz et réduire sa dépendance vis-à-vis des gazoducs terrestres. Dans cette optique, il explore, avec la Guinée Equatoriale, la possibilité d’abriter des infrastructures de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL). En ce sens, il examine également la possibilité de conclure un Accord d’Utilisation du terminal Méthanier de GNL, du rang d’un « Sale and Purchase Agreement » (Accord de vente et d’achat).

Selon Marc Dedèriwè Ably-Bidamon (photo), ministre des Mines et de l’Energie, ce projet s’inscrit dans une logique gouvernementale de disposer du gaz en abondance pour servir la population. En visite en fin août 2018 sur les installations équato-guinéennes en la matière, il a estimé que « la réalisation de ce projet serait un atout non négligeable ».

En ligne avec ce projet, un protocole d’accord a été signé en avril 2018 à Lomé entre le ministre togolais et son homologue Gabriel Mbaga Obiang Lima pour la fourniture du gaz naturel liquéfié.

A l’époque, le ministre équato-guinéen en charge du secteur déclarait : « Il est impératif que les pays africains monétisent leur gaz, et que les utilisateurs d’énergie bénéficient de cette ressource moins chère, plus propre et produite localement. La Guinée équatoriale s’est engagée à travailler avec ses voisins de la région pour trouver des solutions qui profitent à tous. Nous espérons un partenariat solide avec le Togo ».

Séna Akoda