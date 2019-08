Algérie : GTH accepte de céder à VEON Ltd ses parts restantes dans Djezzy pour 585 millions $

(Agence Ecofin) - La société égyptienne Global Telecom Holding (GTH) a accepté de céder le reste de ses actions dans Djezzy (opérateur de téléphonie mobile algérien), incluant le système sous-marin de fibre optique MedCable, au groupe télécoms néerlandais VEON Ltd. L’opération qui est valorisée à 70,195 milliards de dinars algériens (585 334 410 USD) rentre dans le cadre d’une procédure d'envergure plus grande.

En effet, depuis fin juin 2019, VEON Ltd cherche à acquérir plus de 1 997 639 608 actions supplémentaires de GTH, représentant 42,31 % de part de l’entreprise. Le 18 août 2019, GTH a annoncé l’approbation par son conseil d’administration de l’offre présentée par VEON Ltd, évaluée à 2,3 milliards USD.

Cette acquisition inclut, en plus des actions de Djezzy, l'acquisition de parts dans l’opérateur mobile pakistanais Jazz pour 313,335 milliards de roupies pakistanaises (1 955 335 734 USD) ; dans l’opérateur mobile bangladais Banglalink pour 24,916 milliards de takas (294 968 066 USD) et des parts dans Mobilink Bank pour 14,741 milliards de roupies pakistanaises (91 989 736 USD).

Au terme de cette acquisition d'actions supplémentaires de GTH, VEON Ltd devrait détenir près de 98 % de la compagnie dans laquelle elle est déjà actionnaire.

VEON Ltd a l’intention, à travers cette opération d’acquisition d’actifs, de poursuivre la restructuration globale de GTH annoncée le 26 juin 2019, notamment en procédant à la sortie de GTH de la Bourse du Caire.