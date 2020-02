Coronavirus : l’OMS propose un cours en ligne libre accès pour une meilleure riposte

(Agence Ecofin) - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un cours en ligne ouvert à tous sur la manière de détecter, prévenir, réagir et contrôler le coronavirus. Intitulée «Virus respiratoires émergents, y compris le COVID-19 : méthodes de détection, de prévention, de réponse et de contrôle », la formation en ligne fournit une introduction générale au coronavirus et aux virus respiratoires émergents.

En libre accès, le cours est destiné aux professionnels de la santé publique, aux gestionnaires d'incidents et au personnel travaillant pour les Nations unies, les organisations internationales et les ONG, ainsi qu’à tous ceux qui désirent apprendre plus sur la maladie.

Le cours de quatre modules est disponible sur la plateforme d'apprentissage ouverte de l'OMS OpenWHO dans toutes les langues officielles de l'ONU et en portugais. Pour l’instant, le cours n’offre pas de certification.

Le nouveau coronavirus (COVID-19) a été identifié en 2019 à Wuhan, en Chine. Le 30 janvier 2020, le directeur général de l'OMS a déclaré que la nouvelle flambée de coronavirus était une urgence de santé publique de portée internationale et a exhorté les pays membres de l’institution à renforcer la préparation à la prévention et à la réponse au COVID-19.

Depuis, l’Organisation s’est employée à organiser des formations dans le monde y compris en Afrique. En collaboration avec l’Union africaine, elle a organisé la formation de 80 délégués de 17 pays du continent sur la surveillance renforcée aux frontières en vue de lutter contre le coronavirus. L’objectif est d’aider les pays de la région afin qu’ils puissent rapidement détecter et contenir l’épidémie.

Vanessa Ngono Atangana

