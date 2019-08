L’Université Senghor d’Egypte lance un cours en ligne grand public sur la paix et la sécurité en Afrique francophone

(Agence Ecofin) - L’Université Senghor d’Alexandrie en Egypte avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie lance un cours en ligne grand public et gratuit sur la paix et la sécurité en Afrique francophone. Le cours ouvert à tous, apporte des éclairages sur les principales crises et propose des réponses originales aux défis posés par les problématiques de paix et de sécurité sur le continent africain.

Déclinée sous forme de MOOC (Massive Open Online Courses) à certification payante, cette formation commencera le 9 septembre 2019. La fin des inscriptions est également fixée pour ce même jour. La participation n’exige aucun prérequis et qualification. La langue d’enseignement est le français.

Le programme s’articule autour de 7 modules soit un module pour chaque semaine de formation. Les thématiques développées sont : les crises politico-militaires ; le terrorisme sur le continent africain ; trafics, criminalité et piraterie ; l’architecture africaine de paix et de sécurité ; les opérations de paix des Nations Unies et autres interventions extérieures et les processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

Chaque séance est structurée autour de vidéos, d'interviews d'experts, de quizz et de ressources écrites mises à la disposition des apprenants. Le cours est hébergé sur la plateforme française d’apprentissage en ligne FUN MOOC.

Vanessa Ngono Atangana