Les universités anglophones sont les plus présentes sur le Web en Afrique, selon le classement Webometrics

(Agence Ecofin) - Les universités anglophones africaines sont plus présentes sur le Web. C’est ce qui ressort du classement Webometrics des universités mondiales publié fin juillet 2019 par Cybermetrics Lab, un groupe de recherche appartenant au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), un organisme public d’Espagne.

D’après le classement, les universités anglophones dominent le continent avec une supériorité des institutions sud-africaines qui s’offrent le trio de tête et 11 places dans le top 20. Elles sont suivies des universités ghanéennes et nigérianes. Les universités arabes d’Afrique du Nord sont également en bonne posture dans ce classement.

Il faut aller à la 75e position pour voir la première université subsaharienne francophone. Il s’agit de l’Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Elle est suivie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal (78e). En troisième position dans cette catégorie, l’Université de Dschang au Cameroun (107e), première de la sous-région Afrique centrale.

Le classement Webometrics prend en compte les indicateurs web tels que le volume des contenus web (nombre de pages web et de fichiers), la visibilité et l’impact de ces publications en fonction du nombre de liens entrants externes (citations de sites) qu'elles reçoivent. Il a pour objectif d'améliorer la présence des institutions universitaires et de recherche sur le Web et de promouvoir la publication en libre accès des résultats scientifiques.

Lancé en 2004, le classement est mis à jour tous les mois de janvier et juillet et fournit des indicateurs web pour plus de 12 000 universités dans le monde.

Vanessa Ngono Atangana