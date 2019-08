Tchad : 19 établissements privés de l’enseignement supérieur fermés

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tchadien a ordonné la fermeture de 19 établissements privés de l’enseignement supérieur qui ne respectent pas les normes en vigueur. Les raisons de la décision sont le manque ou la mauvaise qualité des infrastructures et équipements pédagogiques, la cessation d’activité, l’absence définitive du corps enseignant permanent, le non-respect des textes réglementaires.

Le pays est engagé dans un programme d’assainissement de ses institutions de formation. Peu avant, une note du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation retirait à 13 autres établissements privés, leur autorisation et agrément de délivrance des licences et masters.

Des mesures qui depuis, ont actualisé la question sur la qualité des enseignements et du cadre d’apprentissage dans le pays. Une préoccupation qui s’est révélée être commune à plusieurs pays d’Afrique subsaharienne avec pour conséquence, le faible niveau de l’éducation et du taux de réussite ; comme le démontre une note de la Banque mondiale sur l’éducation et le développement qui établit la relation entre le cadre d’apprentissage et les abandons scolaires.

Vanessa Ngono Atangana