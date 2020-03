Huawei et AICTO renforcent leur partenariat stratégique dans l’éducation

(HUAWEI ) - Le Vice-Président Exécutif de Huawei pour la région Afrique du nord, M. Philippe Wang, s’est entretenu ce lundi 16 mars avec M. Mohamed Ben Amor, le Secrétaire général de l'Organisation Arabe des Technologies de l'Information et des Communications (AICTO) dans l’objectif de promouvoir le développement de l’éducation par le biais des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les deux parties ont exprimé leur engagement à populariser la culture des TIC et de la rendre accessible dans toute la région arabe.

Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre le Huawei et l’AICTO, et ce à travers « Huawei ICT Academy » et « Huawei Seeds for the Future », deux programmes phares qui permettront à Huawei de former près de 10 000 talents tunisiens et les certifier dans les 5 ans à venir. M. Wang a assuré que ces conventions aideront à un avenir meilleur pour les TIC dans la région arabe : « Notre objectif essentiel étant la construction d’un monde connecté pour aider les pays membres de l’AICTO à programmer leurs plans nationaux autour des axes d’économie numérique et de la société intelligente ». « Huawei est activement engagée avec ses partenaires Tunisiens, en partageant avec eux son savoir-faire et en les aidant à s’internationaliser dans les pays voisins et dans le monde. 55 étudiants sont déjà partis en Chine pour bénéficier des avantages du programme ‘Seeds for the Future’ », a-t-il ajouté.

Huawei a également instauré le programme ICT Academy, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le Groupe et les Universités d’enseignement supérieur public et privé. L’objectif principal étant de favoriser l’intégration des jeunes talents sur le marché du travail, et ce en leur proposant des formations de haute qualité et de créer un écosystème de talents dans le domaine TIC.

M. Mohamed Ben Amor a indiqué que la valorisation des jeunes étudiants et talents en matière de TIC en Tunisie et dans la région arabe est l’une des priorités de l’organisation. « Nous visons également la promotion de la culture numérique dans toute la région et à la stimulation de la transition vers le tout numérique ».

Les deux parties entendent également œuvrer aux côtés des acteurs nationaux à lutter contre la propagation du COVID-19, par le déploiement de nouvelles technologies dans des domaines comme les transports publics, la télécommunication, l'intelligence artificielle et la formation.

