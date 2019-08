Les 15 meilleures universités africaines en 2019, selon le classement de Shanghai

(Agence Ecofin) - Le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, a publié ce 15 août son classement des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du monde. Dans l’édition 2019 figurent 15 universités africaines de quatre pays dont l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie et le Nigéria.

Avec huit universités présentent dans le classement, l’Afrique du Sud domine une fois de plus le continent. L’Egypte elle est représentée par cinq établissements, la Tunisie et le Nigéria par un chacun. C’est l’université du Cap, classée dans le top 300 mondial qui est la première du pays et d’Afrique. Elle est suivie de l’université de Witwatersrand (Wits University) à Johannesburg et celle du Caire en Egypte.

Les autres établissements africains du classement sont les universités de Stellenbosch, du KwaZulu-Natal, de Pretoria, du Nord-Ouest et d’Afrique du Sud pour la république sud-africaine. Les Université Ain Shams, d'Alexandrie de Mansoura et de Zagazig en Egypte, l’université de Tunis El Manar en Tunisie et l’université d’Ibadan au Nigéria.

A l’échelle mondiale, l’université de Harvard arrive à la première position, suivie de sa compatriote Standford. Les universités américaines dominent le classement avec 16 établissements sur les 20 premières. Le premier établissement européen, Cambridge, en Angleterre, se classe à la 3e place suivi de celui de Zurich présent à la 19e position mondiale.

Shanghai Ranking Consultancy classe depuis 2003 classe les 500 meilleurs établissements d’enseignement supérieur du monde. Le classement prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Vanessa Ngono Atangana