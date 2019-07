La Fondation Mondiale contre la Faim propose des bourses aux jeunes Africains dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire

(Agence Ecofin) - La Fondation Mondiale contre la Faim (World Hunger Fighters Foundation, WHFF), une organisation dont le but est de former les jeunes entrepreneurs dans le secteur alimentaire et agroalimentaire, propose en partenariat avec World Food Prize Foundation, aux États-Unis, un programme de bourses aux jeunes agropreneurs africains.

Les bourses d'une durée d'un an, sont destinées aux personnes âgées entre 21 et 30 ans et exerçants prioritairement dans les domaines de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la lutte contre la faim. Les candidats seront retenus sur la base du formulaire d’inscription. La date limite pour postuler est le 31 juillet 2019.

Le programme éducatif permettra aux boursiers de suivre une formation dans un centre de recherche agronomique de niveau international ou avec un nombre restreint de sociétés du secteur de l'alimentation et de l'agroalimentaire pour acquérir de l’expérience professionnelle.

Plus d’informations

Vanessa Ngono Atangana