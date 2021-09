Tech4Dev lance Women Techsters, un programme d'autonomisation des femmes

(Agence Ecofin) - L’accès à l’éducation des femmes en Afrique est un problème auquel font face les autorités depuis des décennies. Pour accompagner les actions des divers gouvernements africains, des organisations privées se laissent tenter par le défi.

Tech4Dev, une entreprise sociale à but non lucratif qui œuvre pour l'autonomisation et la promotion des compétences numériques et technologiques des Africains, a annoncé le lancement de la campagne #IamAWomanTechster. C’était à l’occasion d'une exposition d'art qui s'est tenue le dimanche 12 septembre, pour soutenir le programme Women Techsters.

C’est en partenariat avec Microsoft que Tech4Dev a mis en place Women Techsters, un programme de codage d’un an pour les jeunes filles et les femmes d’Afrique. L’objectif est de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes dans l'écosystème technologique en permettant à cinq millions de femmes à travers le continent d'acquérir des compétences numériques et technologiques approfondies, d'ici 2030.

« Toutes les conversations sur les diverses plateformes sociales autour de la campagne peuvent être suivies du hashtag #IAmAWomanTechster », a déclaré M. Joel Ogunsola, cofondateur et directeur des partenariats et du développement durable chez Tech4Dev.

Notons que sur les 43 œuvres soumises à l’exposition d’art, 16 ont accédé à la finale et 3 ont remporté le concours. Chaque artiste est repartie avec un chèque de 500 dollars.

Pour rappel, le programme est actuellement mis en œuvre dans cinq pays africains que sont : le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Egypte. Le programme devrait toucher 10 000 femmes, d'ici fin 2021.