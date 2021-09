Le Kenya lance Opiq, une plateforme d’enseignement en ligne, en partenariat avec l’Estonie

(Agence Ecofin) - Avec la crise sanitaire mondiale, la plupart des pays du Nord ont eu recours à l’apprentissage et à l’enseignement en ligne. En Afrique, le manque d’infrastructures a privé de nombreux étudiants de cette option.

La Star Cloud, une société estonienne de technologie éducative, Risk Africa Innovatis et les éditeurs locaux dirigés par le Kenya Literation Bureau (KLB) ont lancé Opiq, une plateforme nationale d’apprentissage et d’enseignement en ligne. Elle a été mise en service par Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, le vendredi 10 septembre.

Les étudiants et les enseignants retrouveront sur Opiq, l’intégralité du programme scolaire, mais aussi les versions numériques de tous les livres au programme.

« Avec le lancement de la plateforme, le Kenya s'efforce désormais de numériser le programme scolaire. Cela permettra aux enseignants et aux élèves d'accéder à l'enseignement en ligne, offrant ainsi la possibilité de créer un système scolaire égalitaire », a déclaré Mme Kaljulaid.

KLB has partnered with StarCloud LLC Estonia, Risk Africa Innovatis, @UNICEF and Liquid Intelligent Technologies to digitize and avail our books on Opiq platform to enhance e-learning in Kenya. The partnership was commissioned by the President of Estonia @KerstiKaljulaid #ebooks pic.twitter.com/PuL7EJUfkv