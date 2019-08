A Cotonou, une journée d’orientation pour mieux comprendre les opportunités de formation et d’emploi dans le numérique

(AFRICA DESIGN SCHOOL ) - Cotonou, Samedi 27 Juillet, 8h : de petits groupes de jeunes, garçons et filles, se pressent devant les locaux de l’Agence de Développement de Sèmè City. Parmi eux, Senan, basket blanches, jean bleu et chemise wax. Senan a 18 ans, son bac en poche depuis quelques jours, et des questions plein la tête. Il s’intéresse au numérique, ce secteur qui « bouge beaucoup » et se demande comment y trouver sa place.

Mieux comprendre la formation et l’emploi dans le numérique.

Senan a raison. Le secteur numérique est à la fois en pleine expansion et en constante évolution. Avec les avancées technologiques, de nouveaux métiers apparaissent chaque jour, d’autres se transforment. Quels sont ces métiers ? Quelles compétences exigent-ils ? Et comment s’y former ?

La journée d’orientation « Mon Métier Mon Avenir », organisée par Epitech Bénin, Africa Design School avec le soutien de l’Agence de Développement de Sèmè City, avait pour objectif principal de présenter aux Senan du Bénin et à leurs parents les opportunités de formation et d’emploi dans ce domaine porteur.

Dès le panel d’ouverture « Comment le design et le numérique vont transformer nos sociétés africaines ? », les participants ont pu prendre la mesure des défis. Oui, la transformation digitale offre de formidables possibilités aux sociétés et économies africaines. Oui, le numérique et le design, sont en mesure d’impacter positivement de nombreux secteurs d’activités (agriculture, éducation, santé, etc.). Mais, les jeunes africains ne pourront se saisir de ces outils et de ces opportunités sans de solides compétences.

Que recherchent les entreprises ?

MTN Bénin, Société Générale Bénin, Right Com, Open SI, Sodson Corp…

Les entreprises du secteur numérique sont venues nombreuses à la rencontre des jeunes bacheliers. Plus que de métiers, elles parlent de compétences. Créativité, maitrise des outils numériques, anglais, capacité à résoudre des problèmes complexes : voilà ce qu’elles recherchent. Et parfois, elles ne trouvent pas. Toutes saluent l’ouverture au Bénin de formations d’excellence dans les domaines du design numérique (Africa Design School) et de l’expertise informatique (Epitech Benin) et appellent de leurs vœux la constitution d’un vivier de compétences locales, dans lequel elles pourront recruter les futurs membres de leurs équipes.

Egalement présentes à la journée d’orientation car partie prenante de ce dynamique écosystème, les communautés, ces groupements de jeunes réunis autour d’un intérêt commun (technologie, entrepreneuriat, makers) ont présenté les opportunités d’apprentissage, de réseautage, ou de développement de projets qu’elles offrent. Après de longues minutes à observer le fonctionnement de l’imprimante 3D exposée par Iroko Fablab, Senan se dirige vers le stand des écoles partenaires, Epitech et Africa Design School.

De nouveaux modèles pédagogiques !

L’école de l’expertise informatique, Epitech compte 18 campus dont le dernier a ouvert à Cotonou en Février 2019. L’école se distingue par sa pédagogie par projet au sein de laquelle l'étudiant devient le premier acteur de son apprentissage. La volonté d'Epitech, est de former des professionnels experts en informatique, autonomes, rigoureux, fiables, communicants qui sauront innover et répondre aux grands défis technologiques du 21ème siècle.

Africa Design School est la première école de design en Afrique de l’Ouest. Son ambition : former des designers africains en Afrique, pour répondre aux besoins d’un continent en pleine transformation digitale. La demande d’UX Designers, d’UI Designers, de Motion Designers y est déjà forte ! L’apprentissage à Africa Design School allie enseignements techniques, artistiques, méthodologiques et se fait par la pratique du projet, les étudiants travaillant à la résolution de problèmes réels, rencontrés par des structures implantées

Ces deux établissements, organisateurs de « Mon Métier, Mon Avenir », ont compris et intégré les besoins d’un monde du travail en constante évolution. Leurs pédagogies innovantes sont centrées sur la pratique et l’acquisition de compétences aussi bien techniques qu’interpersonnelles.

Samedi 27 Juillet. 18h : la journée d’orientation touche à sa fin. Nous retrouvons Senan, un beignet à la main. Fatigué, mais confiant, assuré de ses opportunités dans le secteur du numérique.