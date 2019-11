Le programme canadien Global Change propose des formations aux femmes professionnelles du développement dans plusieurs pays d’Afrique

(Agence Ecofin) - Global Change Leaders, un programme de formation du Centre international de formation pour le leadership féminin de l'Institut Coady basé au Canada, propose une formation aux femmes professionnelles du développement dans les pays en voie de développement, dont plusieurs d’Afrique.

Le programme prévu au Canada débutera le 1er juin 2020 et se déroulera sur sept semaines.

Les candidates doivent être originaires d’un pays éligible à l’aide publique au développement. Il leur est demandé d’avoir au moins cinq années d'expérience confirmée en leadership dans une entreprise de développement social ou économique exerçant dans des secteurs tels que ; les moyens de subsistance ou le développement économique inclusif, la sécurité alimentaire, l'environnement, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, la gouvernance, l'engagement politique des femmes et les droits des filles et des femmes.

En plus, elles doivent avoir un diplôme universitaire ou une combinaison d'études et d'expériences après des études universitaires, et avoir de fortes compétences en anglais oral et écrit. Les candidatures sont attendues avant le 22 novembre 2019.

Ce programme permet aux participantes de développer des capacités de leadership afin de contribuer à l'innovation et au changement dans leurs organisations et leurs communautés. L’apprentissage sera fondé sur des expériences concrètes et axé sur les thématiques telles que le leadership, les questions liées au genre, l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes et l’innovation sociale.

Après la formation au Canada, les participantes bénéficieront dans leur pays respectif, de 6 mois de mentorat et de coaching qui consiste au suivi et à la mise en pratique des compétences acquises en théorie.

Le programme Global Change Leaders offre aux candidates retenues, une bourse comprenant les frais de scolarité, les frais de déplacement, l’hébergement et les repas. Les coûts liés à l’obtention du visa pour le Canada sont à la charge des participantes.

Vanessa Ngono Atangana