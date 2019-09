Coopération Tunisie-Mali : inauguration d’une université scientifique et technologique à Bamako

(Agence Ecofin) - Le ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de procéder à la cérémonie officielle d’inauguration de l’Université internationale d’excellence (UIE) implantée à Bamako, au Mali. L’établissement, fruit de la coopération entre le Mali et la Tunisie, propose des cursus d’enseignement scientifique et technologique.

L’UIE dispose de cycles de Licence et de Master. Le cycle Licence comprend les filières Management, Marketing, Gestion des ressources humaines, Comptabilité, Monnaie-Finance et Banque, Business, Logistique et Pilotage des flux et Commerce international.

En Master, l’UIE propose les formations d’ingénierie financière, management des ressources humaines, banque-assurance, informatique appliquée à la gestion d’entreprises, commerce international, management économique du transport et logistique, finance islamique, marketing digital et marketing événementiel.

Le nouveau campus met l’accent sur la formation professionnelle et le perfectionnement des cadres supérieurs. L’UIE propose des formations en alternance entre les cours magistraux et les stages en entreprise afin d’adapter les compétences enseignées aux exigences du marché du travail. L’établissement a également noué des relations avec les universités françaises pour faciliter les voyages d’études et les échanges d’expérience.

Vanessa Ngono Atangana