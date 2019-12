Le groupe Trace va lancer sa plateforme de formation durant le 2e semestre 2020

(Agence Ecofin) - Le groupe audiovisuel Trace va lancer sa plateforme de formation en ligne durant le deuxième semestre 2020. L’information annoncée à plusieurs reprises par divers médias a été confirmée en interview par Olivier Laouchez (photo), le cofondateur du groupe, au micro du média spécialisé Adweknow.

La plateforme, qui portera le nom de Trace Academia, proposera gratuitement des cours sur l’audiovisuel et les services digitaux. Le contenu de la plateforme sera d’abord rendu disponible dans des pays du continent africain et d’autres territoires où le groupe est très influent.

« Nous lançons premièrement la plateforme en trois langues : le français, l’anglais et le portugais car ce sont les langues les plus couramment parlées dans les pays où nous opérons », précise Olivier Laouchez.

Malgré tout, la plateforme pourrait accueillir dans le futur des cours en langues locales africaines. « A terme, nous accueillerons davantage de langues en intégrant des langues vernaculaires car plus nous sommes inscrits dans le local et plus nous suscitons un engagement fort de la part de notre public », ajoute Olivier Laouchez.

Pour les pays ayant une connexion Internet de qualité réduite, les cours seront disponibles en téléchargement.

Servan Ahougnon