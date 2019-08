L’Union Africaine veut instituer un standard continental de qualification des enseignants

(Agence Ecofin) - L’Union Africaine, en rapport avec les résultats de son étude intitulée « La formation des enseignants, Conditions de travail et de vie en Afrique », veut instituer un cadre continental de qualification des enseignants.

L'initiative entreprise dans le cadre de la Stratégie continentale de l'UA pour l'éducation en Afrique (CESA 16-25), a pour but de créer une qualification d’« enseignants sans frontières » afin de standardiser les enseignements sur le continent.

Pour mettre le projet en œuvre, l’organisation africaine veut repenser la formation des enseignants en imposant un diplôme universitaire de base comme condition minimale d'admission à la profession. Elle préconise aussi la révision systématique des programmes de formation des enseignants tous les cinq ans et la création d'écoles de formation continue.

L’étude recommande également aux chefs d’État africains de faciliter la mobilité des enseignants au niveau régional et même continental ; d’adopter des pratiques pour encourager la motivation et le professionnalisme des enseignants et l'harmonisation les cours de préparation initiale, avant la spécialisation.

Ces reformes devraient selon l’UA améliorer non seulement la qualité des enseignements, mais aussi la qualité et la quantité des enseignants, alors que plusieurs pays du continent ont encore recours aux enseignants non formés pour combler le déficit. Même si des efforts sont à encourager dans des pays comme le Nigéria qui a déclaré avoir atteint les 100% d’enseignants formés.

Vanessa Ngono Atangana