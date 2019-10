Afrique-Russie : 5 accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation sont prévus lors du prochain sommet

(Agence Ecofin) - Cinq accords de coopération dans les domaines de la formation et de l’éducation sont prévus entre la Russie et les pays africains lors du prochain sommet Afrique-Russie qui se tiendra les 23 et 24 octobre prochains à Sotchi, selon les déclarations d’Irina Abramova (photo), la directrice de l’Institut des études africaines de l’Académie des sciences de Russie relayées par le site University World News.

Une dizaine de pays sont spécifiquement concernés par ces accords. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Cameroun, de Maurice, de la Sierra Leone, de l'Ouganda, du Mozambique, de la Namibie, de l'Angola et de l'Erythrée.

Si pour l’instant les détails du contenu des accords n’ont pas été révélés, on sait tout de même que l’Afrique du Sud devrait conclure un accord intergouvernemental de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Le Mozambique et la Namibie sont concernés par un mémorandum de coopération pour la promotion des activités scientifiques et techniques. Pour le Zimbabwe, le Cameroun, Maurice, la Sierra Leone et l'Ouganda, il est envisagé des protocoles de coopération entre les organismes en charge de l'enseignement supérieur de ces pays et celui de la Russie.

Par ailleurs, un document-cadre consacré à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie sera signé entre l'Union africaine et la Russie. Le partenariat aboutira à l’augmentation du nombre de bourses d’études que la Russie accorde aux pays africains. Notons qu’en 2018, 17 000 étudiants africains boursiers et auto-parrainés étaient enregistrés dans les institutions russes.

Vanessa Ngono Atangana