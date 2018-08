Kenya : la monnaie locale résiste face au dollar, soutenue par une contrepartie extérieure solide

(Agence Ecofin) - Le shilling kenyan continue de se maintenir dans une hausse relative sur le dollar américain de 2,4% depuis le début de l'année, a constaté l'Agence Ecofin selon des données officielles. Vendredi 24 août 2018, il a terminé sur une petite hausse, mais qui traduit surtout une demande plus modérée des devises sur le marché interbancaire.

Les analystes et observateurs de cette économie, qui est la plus vigoureuse d'Afrique de l'est, estiment que ce niveau de parité monétaire devrait rester constant jusqu'à la fin de l'année. Rappelons que le gros des monnaies des pays émergents, notamment l’Afrique du Sud, continue de souffrir de l’effet de contagion sur la devise turque. Cette solidité du shilling kenyan se justife surtout par la stabilité rétrouvée dans les performances de la contrepartie extérieure.

On retrouve au premier rang la réduction des importations d'équipement et une hausse des exportations agricoles. Elles ont permis au déficit sur les opérations avec l'extérieur (solde courant négatif), de se réduire à 5,8% à la fin juin 2018, contre 6,3% au terme du mois de mars, selon des statistiques officielles

Il y a aussi les transferts de la diaspora qui ont atteint 266 millions $ sur les 12 mois s'achevant à la fin juin 2018, contre 156 millions $ pour la période équivalent en 2017, et l'amélioration du stock des réserves de change à 8,7 milliards $ représentant 5,3 mois d'importations.

Le Kenya semble donc sortir progressivement de la crise qu'il a connue en 2017, avec une élection présidentielle qui s'est déroulé dans un climat de tension et d'incertitudes. Mais le pays demeure exposé aux contrainte des variations extérieures, en raison notamment de sa lourde dette qui atteint désormais les 5000 milliards de shillings (50 milliards $) c’est-à-dire 6 fois ses réserves extérieures.

Cette embellie de la monnaie doit encore se concrétiser pour les investisseurs du Nairobi Securities Exchange, le marché financier local. Rien que sur la semaine dernière, la valorisation boursière a chuté de 23,8 milliards de shillings (24 millions $) plombée par le repli des cours sur les titres de certaines banques dont l’une des plus importantes (Kenya Commercial Bank).

Idriss Linge