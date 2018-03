Tunisie: le FMI approuve le versement d’une tranche de prêt de 257,3 millions $

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, le 24 mars, avoir approuvé le versement d'une tranche de prêt de 257,3 millions de dollars à la Tunisie, dans le cadre d’un programme d’aide visant à soutenir des réformes économiques.

Le Fonds a déjà déboursé à Tunis 662 millions de dollars, dans le cadre de ce même programme quadriennal, conclu en 2016.

« Après examen de l'application du programme de réformes, les priorités incluent la stabilisation de la dette publique sous les 73% du Produit intérieur brut, d'ici 2020 », a précisé le FMI dans un communiqué.

L’institution financière multilatérale a également recommandé aux autorités tunisiennes de « favoriser en même temps l'investissement et les dépenses sociales tout en renversant la tendance récente à l'accélération de l'inflation ». Elle a, d’autre part, indiqué que le système des changes doit être plus flexible pour soutenir les exportations.

Le conseil d’administration du FMI a, par ailleurs, approuvé la demande de la Tunisie de mettre en place des revues trimestrielles au lieu du calendrier semestriel actuel. Les décaissements globaux ne seront pas cependant changés tout au long du programme.

