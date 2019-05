Le fonds néerlandais DOB Equity investit dans le capital d’une société tanzanienne de gestion des déchets

(Agence Ecofin) - DOB Equity, un fonds néerlandais qui investit dans des entreprises innovantes d’Afrique de l’Est annonce un nouvel investissement au sein de Zanrec Ltd, une entreprise de gestion de déchets hospitaliers basé à Zanzibar, une île rattachée à la Tanzanie.

La ressource permettra à la société fondée en 2012 par Erik Gulbrandsen et Fredrik Alfredsson, de poursuivre son développement en mettant sur pied de nouvelles solutions en matière de collecte et de recyclage des déchets organiques. Zanrec Ltd qui travaille avec 20 % des hôtels de Zanzibar, affirme avoir collecté plus de 3 000 tonnes de déchets en 2018.

« Le secteur des déchets a besoin de capitaux sur le long terme et de la consolidation d'initiatives privées. Nous pensons pouvoir contribuer au renforcement de ce secteur.», a commenté Brigit van Dijk-van de Reijt, directeur général de DOB Equity en Tanzanie.

Chamberline Moko