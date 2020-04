Cameroun : « plus que quelques semaines » pour l’achèvement du Douala Grand mall, le plus important d’Afrique centrale

(Agence Ecofin) - « Plus que quelques semaines avant la fin des travaux du plus grand mall d’Afrique centrale ». C’est le message qu’annonce, depuis le 22 avril dernier, l’équipe du projet de construction du Douala Grand Mall et Douala Business Park, porté par le fonds d’investissement britannique Actis en partenariat avec Craft Development.

« Sur le site, les équipes du constructeur Raubex sont à pied d’œuvre pour livrer l’infrastructure dans les temps. On peut déjà apercevoir les belles façades arrière et avant. Sur la plaza, on met la dernière touche aux terrasses, allées, parkings et espaces verts. A l’intérieur, les magasins sont prêts, l’installation des escaliers roulants et ascenseurs est achevée. La climatisation en cours de pose et les travaux de carrelage sont en phase terminale », explique l’équipe du projet.

Ce centre commercial ultramoderne de 18 000 m2 de surface locative est dédié au divertissement, aux loisirs, et au shopping. Avec ses 300 000 visiteurs attendus par mois, ledit centre d’affaires en puissance a pour ambition de révolutionner le commerce de détail au Cameroun.

La première pierre du Douala Grand Mall a été posée le 11 avril 2018. L’investissement de plus de 80 milliards FCFA, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, à travers le fonds d’investissement Actis et l’entreprise privée Douala Retail and Convention Centre (DRCC), devrait générer 4500 emplois.

La fin des travaux est prévue pour le deuxième trimestre de 2020.

S.A.