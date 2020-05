Swedfund apporte un appui financier à deux entreprises de soins de santé de Madagascar et du Nigeria

(Agence Ecofin) - Swedfund, une institution financière suédoise qui intervient principalement dans des pays en développement, a annoncé un nouvel appui financier à trois entreprises de soins de santé dont deux implantées en Afrique. La ressource financière à apporter à l’ensemble de ses structures est de l’ordre de 2,2 millions de couronnes suédoises. Les modalités d’octroi de ce financement n’ont pas été précisées.

La chaîne de pharmacies Express Pharma, domiciliée au Nigeria et dont l’activité consiste en la livraison de médicaments dans des points stratégiques du pays, est l’une des trois entreprises éligibles au financement. La société malgache Opham qui commercialise des produits pharmaceutiques aux centres hospitaliers et pharmacies du pays bénéficiera également de cet appui de l’agence suédoise. L’indien Medica Synergie, fournisseur de soins de santé est la troisième société concernée par cette opération.

L’investissement de Swedfund servira prioritairement à acquérir des médicaments et autres équipements de protection au profit d’Express Pharma, Opham et Medica Synergie. Il faut dire que Swedfund et de nombreuses institutions de financement de développement privilégient de plus en plus les investissements dans le secteur des soins de santé, en raison de la pandémie de covid-19 qui impose aux structures de soins de santé de renforcer leurs équipements et de mettre en place des mesures efficaces pour faire face à cette crise sanitaire.

Chamberline Moko