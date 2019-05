Le yuan fait son entrée officielle dans le panier de devises de Rawbank

(RAWBANK) - La monnaie chinoise vient de rejoindre le panier de devises de RAWBANK, au même titre que le dollar et l’euro. Cette nouvelle intégration permet à la devise chinoise (yuan ou renminbi) d’être cotée en République Démocratique du Congo.

La Banque Centrale du Congo a donné en date du 02 mai 2019, son accord à l'intégration du yuan (Renminbi ou RMB) sur sa liste des monnaies étrangères cotées en RDC. L’objectif déclaré est de renforcer les échanges commerciaux et financiers entre nos deux pays qui, au cours des dix dernières années, observent un rapprochement commercial en plein essor.

En effet, le RMB est devenu, en quelques années, la cinquième devise la plus utilisée au monde pour les paiements internationaux. La possibilité d’effectuer des paiements en Renminbi est devenue une nécessité pour toutes les entreprises travaillant avec la Chine.

Les échanges en seront grandement facilités et le risque de change amoindri. Les investisseurs aussi bien que les entreprises d’import-export, et plus généralement tous les partenaires d’entreprises chinoises, retireront par conséquent des avantages substantiels de cette nouvelle disposition.

Les clients de RAWBANK verront eux aussi leurs opérations amplement facilitées, et pourront dorénavant envisager leurs investissements et leurs transferts entre la RDC et la Chine avec une totale sérénité.

Désormais, RAWBANK vous permet de détenir des avoirs libellés en Renminbi dans ses livres et d’effectuer vos opérations de transferts à destination, ou en provenance de la Chine plus rapidement. Pour obtenir plus de renseignements sur les opérations en RMB, rapprochez-vous de l’agence RAWBANK la plus proche.

