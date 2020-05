Gestion des risques en Afrique : la pandémie de covid-19 éprouve les régulateurs, les assurés et les assureurs

(Agence Ecofin) - Si le coronavirus a introduit de nouveaux risques, il en a réduit ou complètement éliminé d'autres, et cela entraîne des désaccords entre les assureurs et leurs clients. Au Maroc par exemple, des personnes ou entreprises assurées ont estimé qu'il est abusif qu'on leur demande de régler les primes d'assurance automobile, alors que le confinement décidé par le gouvernement élimine complètement ce risque-là.

Bachir Baddou, le directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR), ne nie pas cette situation, mais rappelle que les montants mobilisés sur ce segment de l'assurance ont permis de soutenir le Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie du coronavirus créé à l’initiative du roi du Maroc. « Notre contribution ne s’est pas limitée à cela, puisque nous avons également décidé d’un ensemble de mesures pour accompagner nos assurés durant cette crise et pour soutenir certaines initiatives des pouvoirs publics. On est en train par exemple de mettre en place un dispositif dans lequel le secteur des assurances va apporter un soutien aux crédits qui sont octroyés par les banques aux autoentrepreneurs », a-t-il fait savoir dans une interview accordée au média Le Boursier.

D'autres risques éliminés partiellement ou totalement par la pandémie concernent les accidents de travail. De nombreux chefs d'entreprises estiment qu'ils auraient dû être exemptés de payer des primes dans le contexte actuel. M. Baddou a fait savoir que tout dépendait des clauses du contrat d'assurance.

« Nous avons aussi eu des discussions avec les transporteurs touristiques qui se sont retrouvés complètement à l’arrêt. On a essayé de trouver des solutions spécifiques pour leurs véhicules dans l’objectif de les aider à passer cette période difficile », a-t-il ajouté relativement à ce point de la discussion. Il a aussi indiqué que les assureurs marocains ont décidé de prendre en charge certains cas de covid-19, bien que les épidémies soient exclues du champ de l'assurance. Il a été par ailleurs possible sous certaines conditions d'étendre la couverture des risques d'accident de travail au télétravail.

Les régulateurs sur certains marchés ont apporté des réponses différentes

Le Maroc n'est pas le seul à vivre ce type de crise dans le secteur des assurances. Le coronavirus et les mesures de confinement conséquentes prises par les gouvernements africains ont négativement impacté les activités normales des entreprises, et même leurs revenus. Dans ces conditions, les dirigeants font tout pour réduire leurs charges et les assurances peuvent être dans le viseur.

Face à cette situation, les régulateurs du secteur ont réagi différemment selon les pays. En Afrique du Sud, le régulateur du secteur a décidé que les assureurs ne seront pas obligés de réparer les sinistres occasionnés par la pandémie sur les polices d'interruption d'activité, lorsque les dommages en question n'y ont pas été inscrits.

Au Kenya, l'Autorité de régulation du secteur des assurances (IRA) a demandé aux entreprises de son secteur de payer l'intégralité de toutes les réclamations relatives à la pandémie. Dans la même logique, la Conférence interafricaine des marchés des assurances (CIMA) qui fait office de régulateur pour 14 pays d'Afrique francophone, a interdit le refus d'indemniser les sinistres liés au covid-19 par des assureurs camerounais.

Dans une lettre datée du 18 mai 2020, le secrétaire général de l'institution, Issofa Nchare, rappelle que « les sinistres consécutifs à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) ne devront faire l’objet d’aucune exclusion non prévue dans les contrats ». La Cima recommande un « traitement équitable et une protection des assurés » afin de « préserver les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat ».

Il est clair que le secteur africain des assurances devra gérer des défis, du fait de cette pandémie et ses conséquences. Les risques directs sont ceux du non-paiement des primes par des assurés qui se retrouveraient en difficulté financière, ou qui estimeraient que le risque couvert est éliminé. De l'autre côté, sur les marchés où l'assurance est contrainte de réparer les dommages de la pandémie, des pertes vont s'accumuler sur les résultats techniques.

Les investisseurs boursiers n'ont pas préféré attendre, et anticipant sur les risques, plusieurs ont cédé leurs actions à perte, entraînant une baisse de la valeur boursière de la plupart des sociétés d'assurance cotées sur les bourses africaines. Chacune des entreprises du top 10 affiche une baisse de valeur boursière qui va de -7,4% à -42,5%, selon des données de la plateforme Capital IQ.

Idriss Linge