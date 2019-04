La baisse du chiffre d’affaires des secteurs travaux publics et télécoms plombe le résultat du Tunisien Servicom à fin mars 2019

(Agence Ecofin) - Le chiffre d’affaires des activités Travaux publics et télécoms du groupe diversifié Servicom, a baissé respectivement de 58 et 50 % au terme du premier trimestre 2019. Dans le premier secteur, le chiffre d’affaires est passé de 8,2 millions de dinars à fin mars 2018 à 3,5 millions de dinars sur la même période en 2019.

Dans le domaine des télécommunications, le chiffre d’affaires s’est situé à 459 000 dinars tunisiens à fin mars 2018 contre 927 000 dinars à fin mars 2019. Cette situation a pesé sur les revenus consolidés du groupe qui ont atteint 8 millions de dinars en baisse de 43 % par rapport aux 13,9 millions de dinars réalisés au cours du premier trimestre 2018.

Au vu de son résultat, le groupe coté sur la Bourse de Tunis a décidé de se désengager de manière progressive des métiers travaux publics et télécoms jugés non rentables pour se concentrer sur les activités de fabrication d’ascenseurs et de distribution d’équipements de climatisation. Malgré des résultats légèrement en baisse affichés dans ces deux secteurs (ascenseurs et climatisation), Servicom soutient que ce sont des métiers « à forte valeur ajoutée » pour le groupe.

Chamberline Moko