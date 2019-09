Egypte : CI Capital Holding acquiert avec d’autres investisseurs, 60 % de parts dans la plateforme d’enseignement Taaleem

(Agence Ecofin) - CI Capital, un groupe égyptien spécialisé dans la fourniture de services financiers diversifiés a co-investi avec un groupe d’institutions financières, un montant de 1,2 milliard de livres égyptiennes (73,6 millions $) dans le capital de la plateforme égyptienne d’enseignement supérieur Taaleem Management Services Company SAE (Taaleem).

La contrepartie de cet investissement est l’acquisition d’une participation de 60 % dans le capital de Taaleem. De manière détaillée, le groupe d’investissement et de services financiers CI Capital a investi 305 millions de livres égyptiennes. Le montant restant a été apporté par StonePine ACE Fund, un fonds d’investissement mis sur pied par deux sociétés de private equity, à savoir ; StonePine Capital Partners et ACE & Company. D’autres institutions régionales et locales dont les identités n’ont pas été dévoilées ont participé à cette opération.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire d’EGY EDU Invest BV, un véhicule d’investissement contrôlé par CI Capital. Mohamed El Rashidi, le directeur général de Taaleem, a commenté cet investissement. « Nous souhaitons la bienvenue à CI Capital et à ses co-investisseurs en qualité de nouveaux actionnaires de Taaleem. Nous sommes confiants que CI Capital apportera son soutien qui nous permettra d’accélérer la croissance et le positionnement de Taaleem dans le secteur éducatif en Egypte.»

Au cours du premier semestre 2019, CI Capital a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de livres égyptiennes en hausse de 34,9 % comparé à son niveau du premier semestre 2018. Son bénéfice net avant impôts a atteint 308,8 millions de livres égyptiennes en hausse de 30,4 %.

Chamberline Moko