L’américain Five Elms Capital investit 30 millions $ au sein de la société sud-africaine Skynamo

(Agence Ecofin) - Five Elms Capital, une société américaine de private equity qui cible des entreprises à croissance rapide, a investi 30 millions $ au sein de Skynamo, une entreprise sud-africaine qui développe des applications mobiles de vente ainsi que des plateformes de gestion de la clientèle.

Cet investissement permettra à Skynamo d’accroître ses opérations et de faire connaître ses applications de vente ainsi que sa plateforme de gestion de la clientèle dans ses principaux marchés en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. « Nous avons soutenu Skynamo parce que nous sommes convaincus qu'il deviendra le leader de la technologie de vente sur le terrain », a commenté Fred Coulson, associé chez Five Elms Capital.

Le sud-africain Skynamo revendique plus de 6500 utilisateurs de ses services qui permettent notamment de numériser les processus, d’automatiser les tâches administratives et de faciliter l’activité de vente sur le terrain. Sa clientèle est constituée majoritairement d'entreprises de vente en gros, de distribution et de fabrication.

Chamberline Moko