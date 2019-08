(Agence Ecofin) - Le groupe d'assurance sud-africain Old Mutual a maintenu sa décision de révoquer son CEO Peter Moyo (photo), malgré une décision de justice rendue par un tribunal de Johannesburg (capitale économique sud-africaine). « Indépendamment de ce qui pourrait éventuellement arriver lors des procédures judiciaires, les événements qui ont suivi la notification de juin, ont clairement montré qu’il était intenable de maintenir une relation de travail entre M. Moyo et Old Mutual », a fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

Old Mutual explique que la faute commise par le responsable qu'il veut virer est sérieuse. Celui-ci aurait privilégié de se payer des dividendes au détriment des intérêts de l'entreprise qui se dit prête pour la bataille judiciaire et toutes les conséquences qui en découleront. « Nous devons accepter que Monsieur Moyo puisse également décider de contester cette étape. Nous resterons sur notre position s'il le fait, en respectant naturellement et en tout temps, le droit et notre système judiciaire », explique Old Mutual.

L'assureur prédit, en plus de poursuivre cette bataille, que son bénéfice net hors activités extraordinaires pour le premier semestre 2019, devrait baisser de 33% à 36%, comparativement à la même période en 2018.

Old Mutual a perdu 18% de sa valeur depuis le début de l'année. Les incertitudes que draine cette bataille judiciaire, ne risquent pas de rassurer d'avantage les investisseurs.

Idriss Linge