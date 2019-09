La société américaine de paiement Chipper Cash étend ses activités au Nigeria

(Agence Ecofin) - La société américaine de paiement Chipper Cash s’est associée à Paystack, une plateforme nigériane spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement en ligne, pour étendre ses activités au Nigeria. Le choix porté sur ce pays d’Afrique de l’Ouest n’est pas anodin.

« Le Nigeria, grande économie en Afrique, est le pays le plus peuplé du continent avec 190 millions d’habitants. Son secteur de la fintech est l’un des plus avancés du continent avec celui du Kenya et de l’Afrique du Sud. Il est impératif pour toute entreprise qui cherche à réussir en Afrique, d’être présente au Nigeria », a déclaré Ham Serunjogi (photo), directeur général de Chipper Cash.

La société fondée en 2018 par l’Ougandais Ham Serunjogi et le Ghanéen Maijid Moujaled, est basée aux Etats-Unis et possède des bureaux dans cinq pays africains à savoir ; le Ghana, le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. Dans le cadre de cette expansion, Abiodun Animashaun, co-fondateur de la société de transport Gokada, rejoindra l’équipe de Chipper Cash en qualité de responsable du bureau de la start-up au Nigeria.

La firme Chipper Cash qui propose des solutions de paiement via le mobile, affirme avoir traité près de 250 000 transactions pour plus de 70 000 utilisateurs.

Chamberline Moko