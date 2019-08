Ghana : la banque centrale révoque les licences de 23 sociétés d’épargne et société de financement pour insolvabilité

(Agence Ecofin) - Bank of Ghana (BOG), la banque centrale du pays a révoqué les licences de 23 institutions financières dont sept (7) sociétés de financement et seize (16) sociétés d’épargne et de crédit dont GN Savings and Loans Company Limited. Dans un communiqué rendu public le 16 août, le régulateur du système bancaire explique que ces institutions ne sont plus en mesure de faire face à leurs engagements sur le court terme.

La banque centrale affirme avoir accordé sans succès, un délai raisonnable à ces structures pour se faire recapitaliser auprès de leurs actionnaires. « La révocation des licences est devenue nécessaire. La banque centrale estime que l’existence de ces structures constitue un grave risque pour la stabilité du système financier et pour les intérêts des épargnants.», a fait savoir la BOG dans son communiqué.

C’est depuis 2018 que la banque centrale a lancé une opération d’évaluation complète des sociétés d’épargne et de financement au Ghana. L’initiative qui s’est poursuivie jusqu’en 2019, a permis à la BOG de constater que certaines de ces sociétés ne disposaient pas du capital minimum requis pour exercer.

La banque a également noté une détérioration de la situation financière de certaines institutions, ainsi que des problèmes de gouvernance.

Chamberline Moko