Nigeria : Releaf, une start-up de technologie agricole obtient 4,2 millions $ pour le développement de ses activités

(Agence Ecofin) - Au début de l'année, des start-up spécialisées dans les technologies agricoles, telles que Gro Intelligence et Aerobotics, ont levé des sommes considérables de capital-risque, et ont montré les promesses du secteur en Afrique.

Releaf, une start-up nigériane spécialisée dans les technologies agricoles, a annoncé cette semaine qu’elle a bouclé un tour de table de 2,7 millions de dollars pour lutter contre les problèmes de logistiques et de rendements de transformation. Elle a reçu 1,5 million de dollars de plus, dans le cadre d’une subvention du Challenge Fund for Youth Employment (CFYE) et de l’USAID.

Fondée par Ikenna Nzewi et Uzoma Ayogu, la start-up a conçu un logiciel connecté à plus de 2000 petits exploitants agricoles. Elle reçoit leurs demandes d’approvisionnement via la technologie USSD, un protocole qui permet de déclencher un service par envoi de message.

« Notre mandat est d'industrialiser l'industrie agroalimentaire de l'Afrique. Cette ronde de financement nous permet de développer et de tester notre technologie auprès des petits agriculteurs du secteur du palmier à huile », a déclaré Ikenna Nzewi.

Notons que cette levée de fonds a été soutenue par des sociétés de capital-risque panafricaines telles que Samurai Incubate Africa, Future Africa et Consonance Investment Managers et des investisseurs comme Stephen Pagliuca (président de Bain Capital) et Justin Kan (cofondateur de Twitch).