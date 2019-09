Ghana : la Banque centrale fixe de nouvelles exigences de capital minimum pour les fournisseurs de services de paiement

(Agence Ecofin) - Dans une récente note d’information, la Banque centrale du Ghana fixe de nouvelles exigences de capital minimum pour les prestataires de services financiers au Ghana. Le régulateur du système bancaire du pays a classé ces opérateurs en cinq catégories en fonction de leur taille et de la nature de leurs activités. Le capital minimum exigé varie d’une catégorie à une autre.

Les sociétés d’émission de monnaie électronique et les sociétés de création et de gestion de portefeuille doivent disposer d’un capital social de 20 millions de cedis ghanéens au cours des cinq prochaines années. La deuxième catégorie concerne les entreprises qui réalisent des opérations de paiement et de règlement de transactions. Celles-ci sont appelées à avoir un capital minimum de 8 millions de cedis ghanéens au cours des cinq prochaines années.

Les sociétés d’agrégation de services marchands, de fourniture de matériels informatiques sont classées dans la troisième catégorie. A celles-ci, la Banque centrale exige un capital de 2 millions de cedis ghanéens.

La quatrième catégorie est constituée de sociétés d’agrégation de paiement et de plateformes de développement d’applications. Elles sont tenues de disposer d’un capital minimum de 0,8 million de cedis ghanéens.

La dernière catégorie concerne les entreprises qui développent des solutions de paiement. La Banque centrale ne fixe pas de montant en termes de capital minimum pour ces entreprises.

Le régulateur bancaire justifie ces nouvelles exigences de capital minimum par la volonté de mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour assurer le développement des fournisseurs de services de paiement au Ghana.

Chamberline Moko