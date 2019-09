Ethiopian Airlines déclare un bénéfice net en hausse de 18% durant son exercice 2018/2019

(Agence Ecofin) - Le transporteur aérien éthiopien, Ethiopian Airlines, revendique avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 18% pour son exercice 2018/2019 qui s'est achevé à la fin du mois de juin dernier. L'information a été donnée à la télévision, par Tewolde GebreMariam (photo), le directeur général de la compagnie qui n’a pas donné plus de détails chiffrés.

Pour l’exercice 2017/2018, Ethiopian Airlines avait annoncé un bénéfice net de 288 millions $. Son dernier exercice a été marqué par des performances partagées. Le transporteur aérien a évolué dans un environnement marqué par des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis qui ont entraîné une baisse des activités de cargo, et le crash de son Boeing 737 Max qui a tué 157 passagers et membres d'équipage.

La compagnie aérienne la plus rentable du continent africain a surmonté la hausse des coûts des carburants et le ralentissement de l’économie mondiale avec une augmentation de 14% du nombre de passagers.

Ethiopian Airlines devrait recevoir 25 avions de plus cette année, portant sa flotte à 144 avions, selon son directeur général. Les nouveaux appareils permettront l’ajout de 11 nouvelles lignes, augmentant le nombre de destinations de la compagnie aérienne à 123 pour la nouvelle année. La compagnie a aussi signé de nouveaux partenariats dans des pays de la région pour lancer de nouvelles compagnies aériennes.

Idriss Linge