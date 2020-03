Grey Matters Capital réalise son premier investissement en Tanzanie au sein de WomenChoice Industries

(Agence Ecofin) - La firme américaine d’investissement à impact, Grey Matters Capital, a réalisé son premier engagement en Tanzanie. Elle a ciblé l'entreprise WomenChoice Industries avec un investissement en fonds propres de l’ordre de 200 000 $.

Le fabricant et distributeur de produits d’hygiène, WomenChoice Industries, utilisera cette ressource pour renforcer sa capacité de production et recruter des agents de distribution. L’entreprise tanzanienne qui a démarré ses activités en 2018 espère distribuer ses produits notamment des serviettes hygiéniques réutilisables à environ 500 000 femmes et jeunes filles issues de milieux vulnérables, d’ici 2022.

Grey Matters Capital a réalisé cet investissement via coLABS, un véhicule mis en place en 2017 dans le but d’investir dans des entreprises innovantes et évolutives qui proposent des solutions aux problèmes que rencontrent les femmes et les filles à travers le monde.

En Afrique, le portefeuille d’entreprises de Grey Matters Capital est constitué d’une dizaine d’entreprises évoluant dans le secteur de l’agriculture, de l’énergie, des services financiers. Elles sont en majorité concentrées en Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Chamberline MOKO