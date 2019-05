Le Tunisien AfricInvest signalé dans un investissement de 7 millions $ au profit du secteur de l’intelligence artificielle en Afrique

(Agence Ecofin) - La société tunisienne de capital-investissement AfricInvest a dirigé un cycle de financement de 7 millions $ au profit d’InstaDeep une société qui fournit des produits et solutions d’intelligence artificielle pour des entreprises. Endeavor Catalyst, un véhicule de co-investissement géré par la firme Endeavor a également participé à cette opération.



La société fondée en 2014 par Karim Beguir et Zohra Slim utilisera ces ressources pour finaliser le développement d’une plateforme d’intelligence artificielle au profit de sa clientèle. InstaDeep qui est basée à Londres et possède des bureaux à Tunis, Nairobi, Lagos et Paris, envisage également étendre ses solutions informatiques sur le continent africain.



« En nous associant à AfricInvest, nous pouvons tirer parti de leur expertise opérationnelle et de leurs solides connaissances commerciales et accélérer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent.», a commenté Karim Beguir, co-fondateur et directeur général d’InstaDeep.



Avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion, AfricInvest a déjà déployé des capitaux ainsi que son expertise dans des entreprises en phase de croissance réparties dans 25 pays.



Chamberline Moko