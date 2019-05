Le groupe familial marocain Richbond, acquéreur d’une participation de 40 % dans le capital de Cash Plus, cédée par Mediterrania Capital Partners

(Agence Ecofin) - Le groupe familial industriel marocain Richbond a annoncé l’acquisition de 40 % de participation dans le capital de Cash Plus. L’initiative intervient dans le cadre d’une sortie partielle réalisée par la firme de private equity Mediterrania Capital Partners (MCP), qui détient 49 % des parts de la société de paiement.

« L’acquisition d’une participation au capital de Cash Plus correspond à notre stratégie de développement et génèrera beaucoup de synergies opérationnelles avec notre portefeuille existant de participations. Après le travail réalisé par Mediterrania Capital au cours des dernières années, nous estimons que Cash Plus est dans une position idéale pour profiter de la demande croissante en services financiers au Maroc.», a commenté Karim Tazi, l’administrateur et actionnaire du groupe Richbond.

Mediterrania Capital Partners revendique en effet, d’avoir fait progresser le chiffre d’affaires de Cash Plus de plus de 300 % depuis qu’elle est entrée dans son tour de table en 2014, via une augmentation de capital qui lui était réservée. La firme de private equity indique aussi que le bénéfice avant impôts et amortissements de la structure objet de la présente cession partielle, a été multiplié par 6 sur la même période.

« Quatre années après notre investissement, Cash Plus est devenue une société solide avec les fondamentaux adéquats pour une croissance soutenue sur le long terme. Nous sommes heureux d’avoir contribué à l’émergence d’un champion national du secteur des Fintech au Maroc.», a fait savoir Hatim Ben Ahmed (photo), partenaire chez MCP.

Cash Plus fait partie des entreprises régulées par la Bank Al Maghrib, la banque centrale marocaine, qui doit marquer son accord à la transaction. Le communiqué publié par le groupe Richbond n’a pas été très clair sur ce point. « Cette opération est effective après l’approbation de la transaction par le régulateur national.», peut-on y lire. Il est aussi difficile de dire si cette étape a été définitivement franchie ou non.

Chamberline Moko