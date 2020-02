Osiane 2020 initie une conférence sur le financement du numérique et de l’innovation en Afrique centrale

(OSIANE) - Le Salon international des technologies de l’information et de l’innovation (Osiane) qu’organise Pratic à Brazzaville du 20 au 23 avril 2020 pour la 4ème année consécutive, mobilise, pour la première fois en Afrique centrale, une conférence sur le financement du numérique et de l’innovation.

Soutenue par la Banque Européenne d’Investissement et le cabinet Deloitte, la table ronde réunira des bailleurs de fonds, des institutions bancaires ; de hauts responsables, des hommes affaires et investisseurs, des gouvernements, des partenaires au développement et des industriels. Elle devra réfléchir aux succès et défis que représente la mobilisation des fonds pour le numérique et l’Innovation à travers le secteur privé, pour les objectifs de développement dans les pays de l'Afrique Centrale.

L’objectif fixé par les organisateurs est de mobiliser des investisseurs pour trouver le meilleur montage financier afin d’arriver à soutenir le développement des projets structurants avec fort impact sur le développement. « La table ronde examinera les opportunités que représente, pour les secteurs public et privé, le développement d’alliances pour une meilleure appropriation de l’Innovation », a récemment déclaré à Brazzaville Luc Missidimbazi, président du salon Osiane, à l’occasion de la présentation des activités de cette 4ème édition.

S’il est vrai que la transformation numérique est un pilier clé des stratégies de diversification économique et d’industrialisation, le développement des infrastructures de communications électronique, des secteurs de l’informatique et de l’électronique reste un défi majeur pour accélérer la diversification des économies de la sous-région.

« La mobilisation et l’accroissement des investissements pour le numérique en Afrique centrale constitue une réponse incontestable pouvant faire face aux déséquilibres macroéconomiques importants marqués par un fléchissement de la croissance économique », a souligné Luc Missidimbazi.

Dans le sillage de cette conférence, le salon Osiane 2020 organise le « Peering Forum de la sous-région » avec des partenariats de Google et l’Internet Society (ISOC). Le but étant de réunir les experts de l’industrie, des gouvernements et du monde de l’université, afin de partager leurs expériences sur l’évolution de l’Internet dans la sous-région Afrique centrale, à travers des ateliers spécifiques.

La tenue de ce Peering forum se justifie par la nécessité d’une analyse profonde des pratiques et usages des infrastructures large bande et de l’internet, qui sont au cœur du numérique et de la nouvelle économie.

Osiane s’est par ailleurs associé à l’Africa Fintech Tour pour organiser, lors de cette édition, l’Africa FinTech forum. Une occasion pour le salon de soutenir le renforcement des capacités des entrepreneurs du secteur. Une équipe d’experts animera une formation d’une journée pour la conception de produits et/ou de services innovants.

Lors de cette présentation, Luc Missidimbazi n’a pas manqué de faire un clin-d’œil à l’écosystème du Mobile Money. A travers la “Réunion Mobile Money & Competition Policy in the Digital Age”, Osiane 2020 souhaite améliorer le niveau de compréhension des modèles opérationnels du Mobile money afin de construire des relations entre partenaires, tout en créant des liens entre les opérationnels autour de cette pratique.

« Co-construisons notre futur »

Avec pour thème « Co-construisons notre futur », l’édition 2020 du Salon Osiane met l’accent sur l’innovation comme socle de la transformation des entreprises face aux défis de l’accélération des technologies qui bouleversent toutes les chaines de production.

« La 4ème édition ambitionne éclairer les participants sur l’importance d’intégrer l’innovation dans les projets de développement, dans un contexte économique et social actuel caractérisé, d’une part, par la conquête du rôle de l'innovation devenu fondamental pour le succès et la pérennité des entreprises, et d’autre part, par la nécessité de diversification des économies de la sous-région », a soutenu Luc Missidimbazi.

L’objectif de l’édition 2020 est de relever le niveau de pénétration des technologies numériques et de l’innovation dans les entreprises. Le Salon ambitionne ainsi de passer en revue les évolutions technologiques, la situation du capital humain, les services proposés aux entreprises, les incitations et le frein à cette intégration, l’appui aux porteurs de projets.

A propos du salon Osiane

Soutenu par l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), Osiane permet aux divers acteurs de l‘écosystème des technologies de l’information de l’Afrique Centrale, de se rassembler et de proposer des réponses novatrices aux besoins manifestées par les utilisateurs. Depuis 4 ans, le Salon a permis à des gouvernements, des institutions internationales, des entreprises publiques et privées, des centres de recherches et universitaires, des personnalités et la société civile de mettre au cœur du développement de l’Afrique Centrale un meilleur usage des technologies de l’information et une promotion des solutions innovantes. En plus d’être un cadre dédié aux acteurs du secteur, Osiane est un lieu d’échanges, de découverte, de formations et d’affaires pour l’ensemble des utilisateurs, professionnels et autres. www.osiane.cg

A propos de Pratic

Créée depuis 2008 et présidée par Luc Missidimbazi, l’association Pratic (Promotion, Réflexion et Analyse sur les Technologies de l'Information et de la Communication) regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. Parmi les objectifs, faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde grâce à un large réseau d’experts, d’entreprises et institutions ; accompagner les administrations publiques pour renforcer les capacités institutionnelles, humaines et administratives ; et développer une coopération multiforme nationale et internationale, dans le domaine du numérique et l’innovation. L’association a conduit plusieurs travaux de réflexion sur les TIC au Congo et en Afrique. Pour la 4ème année consécutive, Pratic organise le salon Osiane avec l’appui de plusieurs institutions nationales et internationales.