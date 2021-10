Adiwale annonce le closing final de son premier fonds centré sur l’Afrique de l’Ouest francophone

(Agence Ecofin) - 4 mois après son premier engagement de l’année, Adiwale Fund I clôture avec des engagements de l’ordre de 60 millions d’euros.

Adiwale Partners a réalisé le closing final de son tout premier fonds d’investissement ouest-africain. La société cofondée en 2016 par deux anciens associés de Cauris Investment Management a levé un total de 60 millions d’euros (69,6 millions $). Ce montant est inférieur à la taille cible de 75 millions d’euros (87 millions $) espérée par le gestionnaire de fonds de capital-investissement.

Ses deux cofondateurs, Jean-Marc Savi de Tové et Vissého Gnassounou regrettent d’ailleurs que cette clôture finale se soit réalisée « dans un environnement de levée de fonds très difficile, amplifié par la pandémie de Covid 19 ».

Malgré ce contexte, les deux associés d’origine togolaise affirment être en mesure de « construire un portefeuille attractif d’actifs en croissance », en Afrique de l’Ouest francophone, la principale zone géographique de couverture du premier fonds d’Adiwale. Le véhicule se focalisera sur quatre pays (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali et Burkina Faso) mal desservis par le marché du capital-investissement, mais dont les perspectives économiques ouvrent sur des opportunités.

Adiwale Fund I investira entre 3 et 8 millions d’euros par transaction, dans des entreprises de taille moyenne, bien implantées sur leurs marchés et capables de croître rapidement. Juin dernier, le fonds a réalisé une première opération au sein d’une société ivoirienne d’installation et de maintenance de solutions de climatisation industrielle et commerciale.

Le fonds qui réalise des acquisitions minoritaires poursuivra ses engagements en ciblant les secteurs des services aux consommateurs, des services aux entreprises et le secteur industriel. Adiwale Fund I qui a accueilli la Société Financière Internationale (SFI) comme dernier investisseur lors de son closing final avait par le passé bénéficié du soutien de plusieurs institutions de financement sur le plan continental, mais aussi à l’international.

Chamberline Moko

