L’Angola va ouvrir au marché 55 blocs d’exploration pétro-gazière, d’ici à 2025

(Agence Ecofin) - Le gouvernement angolais allouera 55 blocs d’exploration de pétrole et de gaz, jusqu'en 2025, dans le but de stimuler la production de gaz naturel et favoriser le remplacement des réserves, a déclaré le président João Lourenço (photo), lors d'une émission télévisée lundi.

Les 10 premiers blocs seront situés à terre dans les bassins de Namibe et Benguela. Ils devraient être mis sur le marché lors de la conférence Angola Oil & Gas 2019 qui débutera en juin. Neuf blocs dans les bassins du Congo et du Kwanza seront mis aux enchères en 2020 et un cycle sera ouvert en 2023 pour 12 licences d’exploration éparpillées dans toutes ces zones.

Pour ce qui est du reste des blocs, le gouvernement s’active pour récupérer des données sismiques dans les bassins de Namibe, d'Etosha, d'Okavango et de Cassange.

Le président a indiqué que la société publique du pétrole prendra des participations d'au moins 20% dans chacun des blocs.

Olivier de Souza