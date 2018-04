En Egypte, SDX annonce une nouvelle découverte de pétrole sur West Gharib

(Agence Ecofin) - Mardi, le pétro-gazier britannique SDX Energy dont les activités sont centrées sur l’Afrique du Nord a annoncé la découverte d’une réserve de pétrole dans le puits Rabul 4 de son permis onshore West Gharib, du Golfe de Suez.

C’est la deuxième découverte d’hydrocarbures qu’enregistre SDX dans le pays en moins de deux semaines. La précédente concerne un gisement de gaz naturel découvert sur sa concession de South Disouq, précisément sur le puits Yunus-1X.

Selon un communiqué de la direction de SDX, le puits Rabul 4 a été foré à une profondeur de 5 250 pieds et est entré en contact avec un réservoir d’environ 43 pieds de pétrole brut net dans les formations de Yusr et Bakr, avec une porosité moyenne de 16%. Une évaluation est en cours pour tester les performances du puits. A la suite de celle-ci, il sera achevé en tant que producteur et connecté aux installations de traitement de Meseda.

«Nous sommes satisfaits du résultat de Rabul 4, qui vient compléter le développement initial de la structure Rabul que nous avons découverte en octobre 2017. Les quatre puits forés à ce jour dans la structure Rabul contribueront de manière significative à nos volumes de production en 2018. », s’est ravi Paul Welch, le patron de SDX. Le responsable a indiqué que le puits Rabul 5 qui a fait l’objet de découverte en mars dernier a été achevé, testé et raccordé à l’installation de distribution, avec une puissance moyenne de 2 000 barils par jour. Il a enfin précisé, que grâce à la campagne à succès, la capacité de production de l’usine de Meseda, élargie l’année dernière, s’est accrue.

Une fois que les travaux seront achevés sur Rabul 4, la plateforme de forage se rendra sur le champ Meseda, où elle forera deux puits.

SDX contrôle à hauteur de 50%, la concession de West Gharib et détient le statut d’opérateur.

Olivier de Souza