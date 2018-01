Sao Tomé : BP et Kosmos Energy remportent les blocs 10 et 13

(Agence Ecofin) - A Sao Tomé, la société texane Kosmos Energy et le Britannique BP, ont obtenu les droits d’exploration sur les blocs offshore 10 et 13, situés dans la zone économique exclusive (ZEE). L’annonce a été faite le 23 janvier par la société publique du pétrole (ANP) et fait suite à l’ouverture, le 3 octobre dernier, par le gouvernement, d’un appel d’offres restreint, relatif à ces deux blocs.

Pour rappel, les deux blocs ont été ouverts à l’appel d’offres, suite à une expression d’intérêt formulée par le consortium anglo-américain, quelques mois plus tôt. L’ANP avait alors expliqué que l’ouverture d’un appel d’offres visait à garantir la transparence dans l’attribution des droits d’exploration, comme l’exige les lois en vigueur.

Un autre consortium composé du Portugais Galp Energia et du Français Total, a aussi participé à l’appel d’offres, précise Natural Gas World.

Selon l’ANP, des négociations démarreront « dans les prochains jours », avec les deux compagnies pour signer un contrat de partage de production.

Avec cette acquisition, les deux compagnies poursuivent leurs expansions dans les eaux du Golfe de Guinée. BP est déjà présent en Côte d’ivoire et c’est sa première percée à Sao Tomé.

Outre sa présence en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée Equatoriale, Kosmos Energy est déjà présente à Sao Tomé et y contrôle depuis 3 ans, les blocs 5, 6, 11 and 12. En septembre 2017, elle y a recueilli environ 16 000 km² de données sismiques 3D

Kosmos, opère les blocs 5, 11 et 12, aux côtés de Galp Energia qui opère le bloc 6 à hauteur de 45% et détient 20% dans les blocs 5, 11 and 12.

Sao Tomé et Príncipe prospecte des hydrocarbures dans deux zones relevant de différentes juridictions: la zone de développement conjointe (JDZ) avec le Nigeria et la zone économique exclusive (ZEE). Cette dernière qui couvre 129 000 km², est divisée en 19 blocs.