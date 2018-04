Niger : Savannah annonce la découverte d’un important gisement pétrolier dans le bassin d’Agadem

(Agence Ecofin) - Au Niger, la société pétrolière indépendante, Savannah Petroleum vient d’annoncer, via communiqué, la découverte d’un important gisement d’or noir dans le puits onshore Bushiya-1. Ce dernier est situé sur la partie R3 du contrat de partage de production R3 / R4, dans le bassin d’Agadem, au Sud-Est du pays.

Les travaux qui ont démarré le 31 mars dernier, ont permis d’atteindre une profondeur totale de 2 200 mètres avec environ 10 mètres de réservoirs de grès, contenant du pétrole sur deux intervalles, précisément 3m et 7m. Dans le détail, il a fallu 16 jours pour atteindre cette profondeur cible.

Les diagraphies filaires indiquent que les propriétés du réservoir dans les deux sections sont d'excellente qualité et les données de pression disponibles indiquent qu’il s’agit d’huile légère, comme prévu par les données d’avant forage.

Il est prévu des tests de production pour confirmer la qualité de la découverte.

C’est la première découverte de Savannah dans le cadre de son programme de trois puits dans la région cette année. L’annonce a été bien accueillie tant du côté des responsables de la société que de celui du gouvernement nigérien.

« La découverte de pétrole léger à Bushiya-1 est une étape importante pour Savannah et notre projet au Niger (…) En tant que géologue, je suis très encouragé par le fait que le puits apporte une validation supplémentaire à notre thèse originale selon laquelle cette zone regorge d’un fort potentiel, étant donné que des portions importantes de la superficie de Savannah ont une géologie similaire à celle de la région avoisinante d'Agadem où une JV dirigée par la China National Petroleum Corporation a rencontré des succès.», a commenté Steve Jenkins, président de Savannah Petroleum.

« Nous sommes donc ravis que le puits Bushiya-1 ait fait l’objet de découverte de pétrole (…) Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Savannah et d'autres parties prenantes pour aider à la commercialisation du pétrole de Bushiya et de toute autre découverte supplémentaire faite par la Société au cours des prochaines années. Nous espérons et nous nous attendons à ce que Bushiya-1 soit le premier de nombreux succès de forage pour Savannah au Niger.», a affirmé Foumakoye Gado, ministre nigérien de l'Energie et du pétrole.

La plateforme de forage se déplacera vers le second puits du programme Amdigh-1, situé à 6 km de Bushiya. Des mises à jour seront publiées à cet effet, dans les prochains jours.

Olivier de Souza