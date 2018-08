Gambie : Far définit l’emplacement du puits Samo-1 sur le prospect offshore Samo

(Agence Ecofin) - Après le retraitement, l'interprétation des données sismiques 3D et la cartographie détaillée du prospect Samo, la société Far Ltd vient d’approuver l’emplacement du puits Samo-1.

La perspective Samo se situe au sud du bloc A2 et s’étend le long du trend du gisement pétrolier géant SNE au Sénégal. Ce trend porte la découverte de neuf puits d’exploration et d’évaluation sur neuf forages, soit un taux de réussite de 100%. Cela renforce Far dans ses espérances de succès.

Le puits Samo-1 est situé à environ 1 017 m de profondeur d'eau et à 112 km au large de la Gambie dans le bassin très prometteur Mauritanie-Sénégal-Guinée-Bissau-Conakry (MSGBC).

Le prospect Samo vise deux objectifs : un intervalle de gaz et un autre contenant du pétrole conformément aux découvertes de SNE du côté sénégalais. Le potentiel en présence est de 825 millions de barils récupérables.

Le forage du puits Samo-1 devrait demarrer au début du quatrième trimestre de 2018 et devrait prendre environ 40 jours. Samo-1 sera le premier puits foré au large des côtes gambiennes depuis 40 ans.

Olivier de Souza