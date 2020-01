Eni et Total sont les plus grands gagnants du dernier cycle de licences pétrolières lancé par le gouvernement angolais

(Agence Ecofin) - En Angola, l’autorité de régulation du secteur pétrolier (ANPG) a déclaré que les producteurs italien Eni et français Total ont remporté trois blocs en offshore, parmi les 10 mis aux enchères en fin d’année dernière. L’annonce a été faite jeudi dernier.

Entre autres, Eni et Total empochent ainsi les droits d’exploitation des blocs 28 et 29 respectivement dans le bassin offshore de Namibe, tandis que la société publique du pétrole Sonangol et les majors Equinor et BP ont remporté des participations plus modestes. Sonangol a obtenu une participation de 35 % dans le bloc 27, mais les 65 % restants sont toujours sur le marché.

Le régulateur publiera les résultats définitifs de ce round dans les prochaines semaines avec à la clé la signature des contrats de partage de production.

Ce cycle de licences jouera un rôle clé dans la nouvelle stratégie du gouvernement qui consiste à contrer la chute de la production de pétrole et de gaz.

Olivier de Souza

Lire aussi :

07/06/2019 - L’Angola lance un cycle d’octroi de 10 blocs d’exploration pétrolière