Angola : Total s’offre les services d’Ocean Infinity pour une meilleure compréhension de la géologie des blocs 32 et 17

(Agence Ecofin) - En Angola, le producteur français de pétrole Total vient d’attribuer un contrat de levés sismiques 2D à la société de technologie et de données sous-marines Ocean Infinity. Les travaux seront réalisés sur les blocs producteurs 32 et 17.

La société de géophysique qui est l’un des plus importants acteurs du secteur, utilisera sa technologie de pointe pour effectuer les levés et opérer des échantillonnages de sol dans les fonds marins des deux blocs.

L’attribution de ce contrat est sans doute liée au récent accroissement par Ocean Infinity, de sa flotte de véhicules sous-marins autonomes et aux progrès réalisés dans le domaine. Les responsables de Total indiquent que des données de haute qualité seront recueillies au terme des travaux.

« Nous sommes ravis de soutenir Total dans ce projet et de continuer à être reconnus pour notre capacité à apporter des solutions aux problèmes du secteur en offshore. L’attribution de ce projet confirme une fois de plus que notre approche novatrice axée sur la technologie continue de répondre à la demande croissante en matière d’acquisition de données océanographiques à forte valeur ajoutée et à faible impact », a commenté Paul Helmore, l’un des dirigeants d’Ocean Infinity.

Le bloc 32 accueille le projet Kaombo, l’un des plus gros producteurs d’Angola. Quant au bloc 17, il comprend le projet Zinia dont la phase 2 devrait entrer en production sous peu.

Olivier de Souza

