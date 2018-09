La Guinée équatoriale lancera un nouveau cycle de licences en janvier 2019

(Agence Ecofin) - Le 6 septembre dernier, le ministre équato-guinéen du Pétrole, Gabriel Obiang Lima (photo), a déclaré que son pays va lancer un cycle d’octroi de licences pour l’exploration pétrolière et gazière en janvier prochain.

Sans mentionner le nombre de blocs concernés par ce cycle, le responsable a indiqué qu’ils sont situés en onshore et en eaux ultra profondes. Par contre, il a notifié que les blocs seront en trois groupes : un premier concerne les blocs où il n’existe pas de données sismiques, un deuxième regroupe les blocs où des données ont déjà été recueillies et un dernier pour les blocs avec des ressources déjà confirmées.

A l’issue de cette opération, le pays va refuser les extensions de licences existantes aux compagnies pétrolières à moins qu’elles n’aient déjà investi au moins 2 milliards de dollars dans le pays. Gabriel Obiang Lima a précisé que les extensions de licences seront conclues entre ce mois et le mois prochain.

« Nous attendons d'elles qu'elles comprennent que nous souhaitons investir sérieusement dans des activités et que, si cela ne se produit pas, certaines des extensions qu'elles demanderont ne seront pas accordées. », a-t-il affirmé dans un communiqué. Le but est de favoriser plus d’investissement direct dans le secteur pétrolier national, a-t-il poursuivi.

Olivier de Souza